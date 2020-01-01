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СМИ засняли, как "слуги народа" обсуждают коллегу

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Лидеры правящей партии не подозревали, что микрофоны включены и их откровенный разговор записывается.
 
Глава парламентской фракции Слуга народа и его первый заместитель Александр Корниенко в непарламентских выражениях обсудили личные и деловые качества своей коллеги по фракции, депутата Ирины Алахвердиевой. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Николаевские вести. 
 
 
Лидеры Слуги народа сидели за столом и готовились к брифингу для местных СМИ. Думая, что видеокамеры выключены, они говорили о своих вопросах. 
 
Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.
 
Арахамия: Да.
 
Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.
 
Арахамия: Энергии много.
 
Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все аикосы. Скажет: "Баба да, баба да".
 
Арахамия и Корниенко приехали в Николаев для формирования регионального избирательного штаба для участия в местных выборах-2020. Вероятно, они обсуждали возможность назначения Аллахвердиевой главой штаба. 
 
Как сообщалось, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал публикацию скандальных аудиозаписей разговоров нардепов от Слуги народа с руководством полиции Днепропетровской области в Кривом Роге.
 
Ранее информацию о судимости “слуги народа” за изнасилование обнародовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он утверждает, что нардеп Роман Иванисов в середине 1990-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Теги: Выборы, депутаты, Николаев, скандал, местные выборы, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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