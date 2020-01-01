СМИ засняли, как "слуги народа" обсуждают коллегу

Лидеры правящей партии не подозревали, что микрофоны включены и их откровенный разговор записывается.

Глава парламентской фракции Слуга народа и его первый заместитель Александр Корниенко в непарламентских выражениях обсудили личные и деловые качества своей коллеги по фракции, депутата Ирины Алахвердиевой. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Николаевские вести.

Лидеры Слуги народа сидели за столом и готовились к брифингу для местных СМИ. Думая, что видеокамеры выключены, они говорили о своих вопросах.

Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все аикосы. Скажет: "Баба да, баба да".

Арахамия и Корниенко приехали в Николаев для формирования регионального избирательного штаба для участия в местных выборах-2020. Вероятно, они обсуждали возможность назначения Аллахвердиевой главой штаба.

Как сообщалось, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал публикацию скандальных аудиозаписей разговоров нардепов от Слуги народа с руководством полиции Днепропетровской области в Кривом Роге.

Ранее информацию о судимости “слуги народа” за изнасилование обнародовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он утверждает, что нардеп Роман Иванисов в середине 1990-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet