На ЧАЭС выявили коронавирус у работника

Сотрудник атомной станции направлен на самоизоляцию после подтверждения диагноза и находится под наблюдением врача.

Тестирование на коронавирус показало положительный результат у одного из работников персонала Чернобыльской атомной электростанции. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

По его данным, повторное тестирование подтвердило респираторное заболевание COVID-19. После этого работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Еще один сотрудник ЧАЭС, который контактировал с больным, тоже отправлен на самоизоляцию с подозрением на COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet