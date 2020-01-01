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На ЧАЭС выявили коронавирус у работника

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Сотрудник атомной станции направлен на самоизоляцию после подтверждения диагноза и находится под наблюдением врача.
Повторное тестирование подтвердило диагноз COVID-19
Повторное тестирование подтвердило диагноз COVID-19
 
Тестирование на коронавирус показало положительный результат у одного из работников персонала Чернобыльской атомной электростанции. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
 
 
По его данным, повторное тестирование подтвердило респираторное заболевание COVID-19. После этого работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.
 
Еще один сотрудник ЧАЭС, который контактировал с больным, тоже отправлен на самоизоляцию с подозрением на COVID-19.
 

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Теги: ЧАЭС, Чернобыльская зона, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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