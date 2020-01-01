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Суд по иску мэра Черкасс к Зеленскому не состоялся

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Печерский районный суд Киева не смог должным образом уведомить президента об иске черкасского мэра.
Следующее заседание состоится через два месяца
Следующее заседание состоится через два месяца
facebook.com/Анатолий Бондаренко
 
Печерский районный суд Киева перенес на 18 августа рассмотрение иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Бондарнеко сообщил в соцсети во вторник, 23 июня.
 
По его словам, разбирательство было назначено на сегодня – однако президент либо его представители не явились в суд. "По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - уточнил Бондаренко.
 
Скандал с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко начался, когда власти города решили самовольно ослабить карантин, вопреки постановлению Кабинета министров.
 
После этого президент Владимир Зеленский публично раскритиковал мэра Черкасс, назвав его "бандитом".

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Теги: суд, карантин, Черкассы, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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