Суд по иску мэра Черкасс к Зеленскому не состоялся

Печерский районный суд Киева не смог должным образом уведомить президента об иске черкасского мэра.

Печерский районный суд Киева перенес на 18 августа рассмотрение иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Бондарнеко сообщил в соцсети во вторник, 23 июня.

По его словам, разбирательство было назначено на сегодня – однако президент либо его представители не явились в суд. "По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - уточнил Бондаренко.

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