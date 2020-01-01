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Нардеп о скандальной записи: В партии своя специфика

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Замглавы фракции Слуга народа извинился за "определенные фривольные слова" в адрес коллеги-нардепа от своего имени и от имени Давида Арахамии.
Нардеп от Слуги народа Александр Корниенко попал в скандал из-за обсуждения коллеги по фракции
Нардеп от Слуги народа Александр Корниенко попал в скандал из-за обсуждения коллеги по фракции
facebook.com/oskorniyenko
 
Заместитель главы парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко отреагировал на появление в СМИ скандальной записи его разговора с главой фракции Давидом Арахамией, во время которого они обсуждали нардепа Ирину Алахвердиеву. Соответствующее заявление политик разместил вечером 23 июня в Facebook.
 
"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться", - написал Корниенко.
 
По его словам, запись была смонтирована, соответствующие фразы вырваны из контекста, а к монтажу "попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела".
 
"Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - подчеркнул замглавы фракции.
 
Корниенко также добавил, что обсуждал с Арахамией "товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике".
 
"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийное дело", - указал он.
 
Политик также призвал сообщество соцсетей "судить по делам, а не по словам" и отметил, что "был и остается сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике". 
 
Напомним, ранее в СМИ появилась запись разговора лидеров фракции Слуга народа во время подготовки к брифингу в Николаеве. Арахамия и Корниенко не знали, что видеокамеры были включены, и в довольно откровенной форме обсудили личные и деловые качества Алахвердиевой
 

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Теги: Корниенко, депутаты, скандал, обсуждение, нардепы, запись, нардеп, Слуга народа, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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