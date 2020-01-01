На акции в Ровенской области пострадал начальник патрульной полиции

Сергей Мерчук пытался отбить ногой пиротехническое изделие, брошенное неизвестным в толпу.

В городе Березно Ровенской области неизвестный во время митинга бросил в толпу пиротехническое изделие, которое взорвалось у ног начальника управления патрульной полиции Сергея Мерчука. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что во вторник в Березно состоялось открытие офиса одной из общественных организаций с участием народного депутата. Также в городе осуществлял прием граждан еще один нардеп.

Как известно, речь идет об Илье Киве из ОПЗЖ и Сергее Литвиненко из Слуги народа.

Во время указанных мероприятий сотрудники полиции обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка.

Как указали в полиции, во время отъезда нардепа между его сторонниками и участниками акции возникли столкновения. В это время неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие.

"Когда начальник управления патрульной полиции Ровенской пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, пиротехническое изделие взорвалось. В результате главный патрульный полицейский получил телесные повреждения", - уточнили правоохранители.

Пострадавший Мерчук направлен в больницу города Ровно.

В результате сотрудники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников акции и изъяли пять транспортных средств. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК (хулиганство).

Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику полиции.

Напомним, 23 июня в Березно прибыл депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко, встречу с которым инициировали местные жители. Также с визитом в городе пребывал нардеп Илья Кива.

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