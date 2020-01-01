ГСЧС предупредила о возможном затоплении сел на Буковине

На реке Прут 24 июня ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка.

Из-за подъема воды в реке Прут в среду, 24 июня, ожидается затопление восьми сел в Новоселицком районе Черновицкой области, а также сельскохозяйственных угодий в трех районах. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что под угрозой затопления населенные пункты Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В Черновцах возможно затопление рынков Калиновский и Добробут.

В ГСЧС подчеркнули, что в Черновицкой области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. На вечер 23 июня пострадали 11 населенных пунктов, из зоны бедствия отселены 68 человек.

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet