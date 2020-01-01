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ГСЧС предупредила о возможном затоплении сел на Буковине

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На реке Прут 24 июня ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка.
ГСЧС предупредила о возможном затоплении сел на Буковине
 
Из-за подъема воды в реке Прут в среду, 24 июня, ожидается затопление восьми сел в Новоселицком районе Черновицкой области, а также сельскохозяйственных угодий в трех районах. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
 
Отмечается, что под угрозой затопления населенные пункты Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.
 
Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.
 
В Черновцах возможно затопление рынков Калиновский и Добробут.
 
В ГСЧС подчеркнули, что в Черновицкой области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. На вечер 23 июня пострадали 11 населенных пунктов, из зоны бедствия отселены 68 человек.
 
 
Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

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Теги: река, осадки, дожди, паводок, ливень, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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