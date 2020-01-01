Непогода на Буковине: поврежден газопровод

Газоснабжение Черновцов под угрозой, часть сел области уже отключили от подачи голубого топлива.

В Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров в Facebook.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход обеспечивающий газом г. Черновцы отключен! Черновцыгаз поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)", – подчеркнул Никоноров.

Ранее в ГСЧС предупредили о возможном затоплении восьми сел в Новоселицком районе Черновицкой области, а также сельскохозяйственных угодий в трех районах.

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