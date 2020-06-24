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Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за потопов

Комментариев: 6
Чиновники должны скоординировать работу местных властей.
Премьер-министр и глава МВД вылетели на Закарпатье
Премьер-министр и глава МВД вылетели на Закарпатье
Скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область, жители которой страдают из-за потопов. Об этом премьер сообщил в среду, 24 июня. 

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“Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды“ - написал Денис Шмыгаль.

 

Ранее сообщалось о том, что непогода накрыла восемь областей Украины. Во многих регионах вода подтопила большое количество домов и дорог.

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Теги: Украина, Денис Шмыгаль, Арсен Аваков, Закарпатье, потоп
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Источник: bigmir.net

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Комментариев (6)
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Дятєл    24.06.2020, 08:56
Оценка:  +1
Дятєл
Я считаю ета мощно с вирталета боротися с паводком, еще както крепкий хозяйственник гройсман тоже в бьІтность премьерминистра кантралировал качестве строительства дорого с вирталета.
mtervvvga    24.06.2020, 08:55
Оценка:  -20
mtervvvga
Вылетели?Молодцы!Там и оставайтесь лет 10.
Дятєл    24.06.2020, 08:58
Оценка:  +1
Дятєл
А еще лучше пусть неприземляются
Дятєл    24.06.2020, 08:49
Оценка:  +1
Дятєл
НадобьІло машиной, а еще на Буковину, а то от Тернополя до Черновцов дорогу 150км корова язьІкам слизала, мьІши з держрезерва сожрали бюджетних коштьІ
MATROS    24.06.2020, 08:48
Оценка:  +3
MATROS
Украинцы разделились: одни настаивают на том, что народных депутатов нужно вешать, другие требуют ограничиться расстрелом!!!
Дятєл    24.06.2020, 08:52
Оценка:  +2
Дятєл
Нужно искать компромис! Нужно обьединятся.
Я тут недавно ездил в турпаездку по западной Украине, видел надароге несколько ям размером шо туда могли бьІ поместится все чиновники укравтодора и кабмина вместе уложенньІе.
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