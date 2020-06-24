Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за потопов

Чиновники должны скоординировать работу местных властей.

Премьер-министр и глава МВД вылетели на Закарпатье Скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область, жители которой страдают из-за потопов. Об этом премьер сообщил в среду, 24 июня.

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“Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды“ - написал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось о том, что непогода накрыла восемь областей Украины. Во многих регионах вода подтопила большое количество домов и дорог.