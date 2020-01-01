Итоги 23 июня в Украине: страна в красной зоне и опасность из-за паводков

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Запад Украины “поплыл” после стихии, украинскую эпидемситуацию в мире признали неблагополучной, опрос показал, что президенту Владимиру Зеленскому стали доверять намного меньше. Мы собрали главные события прошедшего дня.

Читай также: Число жертв наводнения в Прикарпатье возросло

Потоп на Западе

Буковина и Прикарпатье пострадали от наводнения в результате ливней. Там непогода повредила мосты, дороги, газопровод, снесла дома, размыла дамбы, подтопила сельхозугодья. Реки вышли из берегов. А в Ивано-Франковской области стихия унесла жизнь трех человек. По инициативе президента, в пострадавшие регионы отправится гуманитарная помощь. На западе страны объявлен красный уровень опасности.

Читай также: Украинцы доверяют полиции, Аваков молодец, - Шмыгаль

Доверие к президенту упало

В два раза меньше украинцев стало доверять Владимиру Зеленскому. Такие данные обнародовал институт социсследований им. Яременко. По результатам опроса, президенту готовы поверить 13% населения, 28% - скорее доверяют, скорее не доверяют − 25% и полностью не доверяют − 25% респондентов. Также граждане выразили недоверие НБУ, ВР и силовикам.

Читай также: В мире от коронавируса вылечились 5 млн человек

Украина “покраснела” на карте мира из-за коронавируса

Эпидемситуация в нашей стране вызвала обеспокоенность у представителей МОЗ. Так, количество заболевших за сутки в государстве в среднем составило 40 на 100 тыс. человек. В связи с этим Украина попала в список стран, входящих в т.н. “красную зону” по положению с коронавирусом.

Читай также: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о судебной реформе

Объявлены имена участников Нацсовета реформ

Президент представил своих приспешников в Нацсовете реформ. Ими стали: премьер-министр Денис Шмыгаль, заместители премьера Михаил Федоров, Ольга Стефанишина, Алексей Резников, глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина.

