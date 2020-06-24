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Новый антирекорд в Украине: Коронавирусом заразились 940 человек

Комментариев: 7
Ситуация в Украине остается крайне напряженной, считают в МОЗ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за последние сутки коронавирусом заболели 940 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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“Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 940 человек. Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная“ - говорится в сообщении. 

Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы получили страшный результат - количество больных увеличилось втрое - отметили медики

Всего в Украине зафиксировано 39 014 случаев коронавируса. Из них 1 051 человек умер и 17 409 украинцев выздоровели. Всего было проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в Украине 24 июня: Данные по областям

  • Винницкая область - 1723 случая;
  • Волынская область - 1955 случаев;
  • Днепропетровская область - 1060 случаев;
  • Донецкая область - 376 случаев;
  • Житомирская область - 1304 случая;
  • Закарпатская область - 2369 случаев;
  • Запорожская область - 559 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2124 случая;
  • Кировоградская область - 634 случая;
  • г. Киев - 4528 случаев;
  • Киевская область - 2332 случая;
  • Львовская область - 4423 случая;
  • Луганская область - 75 случаев;
  • Николаевская область - 368 случаев;
  • Одесская область - 1370 случаев;
  • Полтавская область - 300 случаев;
  • Ровенская область - 3164 случая;
  • Сумская область - 272 случая;
  • Тернопольская область - 1786 случаев;
  • Харьковская область - 1891 случай;
  • Херсонская область - 188 случаев;
  • Хмельницкая область - 627 случаев;
  • Черновицкая область - 4478 случаев;
  • Черкасская область - 614 случаев;
  • Черниговская область - 494 случая.

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В МОЗ в очередной раз попросили украинцев придерживаться базовых правил безопасности. Речь идет о социальной дистанции, мытье рук, использовании защитных масок и дезинфекторов.

По состоянию на среду, 24 июня, в мире зафиксировано 9 млн 263 тыс случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 477 тыс и вылечились 4 млн 630 тыс человек.

Карта распространения коронавируса в мире
Карта распространения коронавируса в мире
Скриншот

В Украине всего отмечено 39 014 заражений. 

Карта распространения коронавируса в Украине
Карта распространения коронавируса в Украине
Скриншот

Ранее сообщалось о том, как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году.

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Теги: Украина, коронавирус
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Источник: bigmir.net

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Комментариев (7)
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dиk    24.06.2020, 12:03
Оценка:  +21
dиk
а всем по фигу- кто умрет, а ост не парятся.У жены на работе у сотрудницы дед умер за 3 дня от короны.
black-antigen    24.06.2020, 10:55
Оценка:  -6
black-antigen
Дебилы облейтесь хлоркой и выпейте ее же и тогда точно не заболеете. Может конечно сдохните и не будете тут истерить по херзнает какому поводу.
biniman    24.06.2020, 10:37
Оценка:  -25
biniman
Вирус этот будет существовать ровно столько сколько будет делатся тестов, тесты выяляют короновирус у коз, фруктов, птиц, когда совпадает тест с хроничискими болезнями воз радуется статисткика растёт.
БРОКЕР_666    24.06.2020, 09:23
Оценка:  +18
БРОКЕР_666
пространство под намордником - идеальная среда для размножения вирусов и бактерий... согласен что их надо носить в закрытых помещениях, но никак не на свежем воздухе
mtervvvga    24.06.2020, 09:19
Оценка:  -24
mtervvvga
Кретины,заебaли вы уже своим коронавирусом!На что вы надеетесь,тупые скоты?Ослабляя карантин и не наказывая никого за отсутствие масок,вы действительно думаете что эпидемия прекратится сама-собой?Вы действительно долбойобы???
biniman    24.06.2020, 10:35
Оценка:  -20
biniman
Тебя нужно наказать, за отсутствие мозгов на 27.тыс грн.
dиk    24.06.2020, 12:04
Оценка:  +24
dиk
страна дебилов и народных депутатов.Вот путя залез в нору и не париться,а тролли из раши даже не вспоминают об этом.
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