Новый антирекорд в Украине: Коронавирусом заразились 940 человек

Ситуация в Украине остается крайне напряженной, считают в МОЗ.

В Украине за последние сутки коронавирусом заболели 940 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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“Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 940 человек. Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная“ - говорится в сообщении.

Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы получили страшный результат - количество больных увеличилось втрое - отметили медики

Всего в Украине зафиксировано 39 014 случаев коронавируса. Из них 1 051 человек умер и 17 409 украинцев выздоровели. Всего было проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в Украине 24 июня: Данные по областям

Винницкая область - 1723 случая;

Волынская область - 1955 случаев;

Днепропетровская область - 1060 случаев;

Донецкая область - 376 случаев;

Житомирская область - 1304 случая;

Закарпатская область - 2369 случаев;

Запорожская область - 559 случаев;

Ивано-Франковская область - 2124 случая;

Кировоградская область - 634 случая;

г. Киев - 4528 случаев;

Киевская область - 2332 случая;

Львовская область - 4423 случая;

Луганская область - 75 случаев;

Николаевская область - 368 случаев;

Одесская область - 1370 случаев;

Полтавская область - 300 случаев;

Ровенская область - 3164 случая;

Сумская область - 272 случая;

Тернопольская область - 1786 случаев;

Харьковская область - 1891 случай;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 627 случаев;

Черновицкая область - 4478 случаев;

Черкасская область - 614 случаев;

Черниговская область - 494 случая.

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В МОЗ в очередной раз попросили украинцев придерживаться базовых правил безопасности. Речь идет о социальной дистанции, мытье рук, использовании защитных масок и дезинфекторов.

По состоянию на среду, 24 июня, в мире зафиксировано 9 млн 263 тыс случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 477 тыс и вылечились 4 млн 630 тыс человек.

Карта распространения коронавируса в мире Скриншот

В Украине всего отмечено 39 014 заражений.

Карта распространения коронавируса в Украине Скриншот

Ранее сообщалось о том, как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году.