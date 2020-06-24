Новый антирекорд в Украине: Коронавирусом заразились 940 человек
В Украине за последние сутки коронавирусом заболели 940 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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“Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 940 человек. Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная“ - говорится в сообщении.
Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы получили страшный результат - количество больных увеличилось втрое - отметили медики
Всего в Украине зафиксировано 39 014 случаев коронавируса. Из них 1 051 человек умер и 17 409 украинцев выздоровели. Всего было проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.
Коронавирус в Украине 24 июня: Данные по областям
- Винницкая область - 1723 случая;
- Волынская область - 1955 случаев;
- Днепропетровская область - 1060 случаев;
- Донецкая область - 376 случаев;
- Житомирская область - 1304 случая;
- Закарпатская область - 2369 случаев;
- Запорожская область - 559 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2124 случая;
- Кировоградская область - 634 случая;
- г. Киев - 4528 случаев;
- Киевская область - 2332 случая;
- Львовская область - 4423 случая;
- Луганская область - 75 случаев;
- Николаевская область - 368 случаев;
- Одесская область - 1370 случаев;
- Полтавская область - 300 случаев;
- Ровенская область - 3164 случая;
- Сумская область - 272 случая;
- Тернопольская область - 1786 случаев;
- Харьковская область - 1891 случай;
- Херсонская область - 188 случаев;
- Хмельницкая область - 627 случаев;
- Черновицкая область - 4478 случаев;
- Черкасская область - 614 случаев;
- Черниговская область - 494 случая.
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В МОЗ в очередной раз попросили украинцев придерживаться базовых правил безопасности. Речь идет о социальной дистанции, мытье рук, использовании защитных масок и дезинфекторов.
По состоянию на среду, 24 июня, в мире зафиксировано 9 млн 263 тыс случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 477 тыс и вылечились 4 млн 630 тыс человек.
В Украине всего отмечено 39 014 заражений.
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