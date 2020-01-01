Стреляли меньше, без потерь: В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики в минувшие сутки резко снизили количество обстрелов. Впрочем, оппоненты 4 раза открывали огонь по украинским позициям.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Они нарушили режим тишины, применив запрещенные Минском гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Противники стреляли рядом с Орехово, Луганским неподалеку Павлополя и возле Водяного.
К счастью, обошлось без жертв на украинской стороне. В свою очередь, армейцы ООС усмирили оппонентов, открыв стрельбу в ответ.
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С начала текущих суток, 24 июня, потерь в рядах наших бойцов также не зафиксировано. Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе задержали сепаратиста “ДНР“.