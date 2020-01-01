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Стреляли меньше, без потерь: В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

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Вторник, 23 июня, выдался сравнительно спокойным для украинских бойцов на передовой.
За минувшие сутки и в течение текущих потерь в зоне ООС не зафиксировано
За минувшие сутки и в течение текущих потерь в зоне ООС не зафиксировано
facebook.com/pressjfo.news

Боевики в минувшие сутки резко снизили количество обстрелов. Впрочем, оппоненты 4 раза открывали огонь по украинским позициям.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Они нарушили режим тишины, применив запрещенные Минском гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Противники стреляли рядом с Орехово, Луганским неподалеку Павлополя и возле Водяного.

К счастью, обошлось без жертв на украинской стороне. В свою очередь, армейцы ООС усмирили оппонентов, открыв стрельбу в ответ.

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С начала текущих суток, 24 июня, потерь в рядах наших бойцов также не зафиксировано. Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе задержали сепаратиста “ДНР“.

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Теги: бойцы, ООС, сводка, ситуация на востоке Украины
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