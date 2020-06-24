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Саакашвили: Порошенко хотел бы стать Путиным, но у него не вышло

Комментариев: 7
Скандальный политик сделал резкое заявление.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили/FB

В случае, если бы Порошенко победил на президентских выборах 2019 года, это было бы началом путинизации Украины.

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Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, Порошенко не стал “украинским Путиным”, поскольку проиграл выборы.

Если бы Порошенко победил (на выборах 2019 года, - ред.), это было бы началом путинизации Украины. Для Украины это было бы смертельно. Так как Порошенко обращался со значительным количеством людей, [означает], что человек хотел бы быть Путиным, но у него не получилось, - считает он.

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Напомним, пограничники, выдворявшие Саакашвили в 2018 году, пойдут под суд. Прокуратура закончила следствие против пограничников, которых следствие считает виновными в превышении полномочий.

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Теги: Саакашвили, Путин, Порошенко
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Комментариев (7)
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Shaab    24.06.2020, 10:41
Оценка:  -3
Shaab
Якби він хотів стати Путіним, найперше, ота вся сволота, що цілодобово і без перерви на обід плювалася в нього лайном майже з усіх каналів, пішла б слідом за Немцовим і Політковською. А сам Карлсон - або сів би тут, або відправився б на Батьківщину, щоб посидіти там.
T-REX2    24.06.2020, 10:45
Оценка:  0
T-REX2
Сволота-это ты и тебе подобные
Carelessangel    24.06.2020, 10:51
Оценка:  0
Carelessangel
обоссать п и д о р а парашу
МаксимУм    24.06.2020, 10:34
Оценка:  -2
МаксимУм
Жадность фраера сгубила.
chytan    24.06.2020, 10:32
Оценка:  -2
chytan
Саака хотел стать карлсоном, но не вышло !!!
tamarakoren    24.06.2020, 09:46
Оценка:  0
tamarakoren
Зато у Саакашвили не получилось стать даже губернатором Одессы )) Какой конфуз.
mtervvvga    24.06.2020, 09:42
Оценка:  -24
mtervvvga
Педе Парaшенко даже до соплей Путина так же далеко как до Луны на"кукурузнике".
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