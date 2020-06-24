Саакашвили: Порошенко хотел бы стать Путиным, но у него не вышло

Скандальный политик сделал резкое заявление.

В случае, если бы Порошенко победил на президентских выборах 2019 года, это было бы началом путинизации Украины.

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Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, Порошенко не стал “украинским Путиным”, поскольку проиграл выборы.

Если бы Порошенко победил (на выборах 2019 года, - ред.), это было бы началом путинизации Украины. Для Украины это было бы смертельно. Так как Порошенко обращался со значительным количеством людей, [означает], что человек хотел бы быть Путиным, но у него не получилось, - считает он.

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Напомним, пограничники, выдворявшие Саакашвили в 2018 году, пойдут под суд. Прокуратура закончила следствие против пограничников, которых следствие считает виновными в превышении полномочий.