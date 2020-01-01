Можно ли посещать больных в реанимации в карантин - ответ МОЗ

Глава МОЗ ответил на вопрос журналистов.

Журналисты сообщили главе МОЗ Максиму Степанову о том, что в некоторых больницах Украины запрещается родственникам посещать больных в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации. Дело в том, что данный запрет нарушает Постановление МОЗ от 2016 года.

В некоторых больницах родственников, желающих посетить больного в реанимации, обязуют приобрести специальный костюм, который стоит 500-700 грн. Этот костюм можно использовать только два раза и его достаточно трудно приобрести - говорится в сообщении

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что министерство никогда не запрещало родственникам посещать тяжелобольных пациентов.

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“Хочу подчеркнуть, что речь идет о безопасности человека, находящегося в реанимации. Любой, кто заходит в реанимацию без соответствующей защиты, является потенциальным носителем коронавируса. Он может заразить тяжелобольного“ - отметил глава МОЗ.

Больной, находящийся в реанимации, относится к группе риска по COVID-19. Поэтому все ограничения направлены на защиту пациента - подытожил Степанов

Ранее сообщалось о том, что в мире от коронавируса вылечились 5 млн человек.