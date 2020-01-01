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Премьер и министр МВД отправились на Запад считать убытки от паводка

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Денис Шмыгаль и Арсен Аваков посетят регионы, пострадавшие от стихии.
Первым делом чиновники посетят Ивано-ФРанковскую область
Первым делом чиновники посетят Ивано-ФРанковскую область
president.gov.ua

Премьер-министр и глава МВД срочным рейсом вылетели в Прикарпатье. Президент поручил им собрать оперативную информацию о последствиях непогоды и проконтролировать, как их ликвидируют.  

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Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Первым делом руководство страны планирует посетить Ивано-Франковскую область, которая больше всего пострадала. Там, как известно, помимо разрушений, есть человеческие жертвы, погибло трое. Кроме того, эксперты предупреждают, что ситуация пока остается неблагополучной, могут быть новые случаи подтопления.

Президент проанонсировал встречу подчиненных с комиссией по вопросам техногенной безопасности. Оценив ситуацию, министры отчитаются Владимиру Зеленскому. После этого будут согласованы дальнейшие действия и организована доставка гуманитарной помощи.

О результатах проверки доложат президенту для согласования дальнейшего плана действий
О результатах проверки доложат президенту для согласования дальнейшего плана действий
president.gov.ua

 

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский распорядился отправить гуманитарный груз в зону наводнений.

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Теги: Шмыгаль, Премьер, потоп, Прикарпатье, Зеленский, Аваков
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