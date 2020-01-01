Вода на пляжах Одессы и Затоки не соответствует санитарным нормам.

Каждый третий одесский пляж не пригоден для купания. Об этом сообщает Одесский лабораторный центр МОЗ.

В частности, были проведены исследования морских вод в реакционных зонах Одессы и области.

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“В Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском, Татарбунарском районах были отобраны 93 пробы морской воды. Из них 29 проб не соответствуют нормативным требованиям“ - говорится в сообщении.

Также нельзя отдыхать на некоторых пляжах пгт Затоки.

Ранее сообщалось о том, что из затонувшего в Одессе танкера вытекает топливо. Известно, что пятно из нефтепродуктов уже достигло пляжа Отрада.