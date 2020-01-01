В Украине задержали опасную банду вымогателей

Прокуратура сообщила первые детали громкого задержания.

В Киеве задержаны члены преступной группировки, которые выманивали у пострадавших деньги по поводу возвращения похищенного имущества.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что операцию по задержанию преступников провели сотрудники Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с ДВБ Нацполиции Украины и Подольским УП ГУНП в городе Киеве. В ходе спецоперации были разоблачены и задержаны пять участников организованной преступной группы, которые наладили схему системного противоправного завладения денежными средствами граждан под видом возврата похищенного у них имущества.

Изъяты вещдоки facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Следствие установило, что организовал и возглавил преступную группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области. Мужчина лично подобрал ее участников из числа своих знакомых и членов семьи. Все участники преступной группы являются жителями города Запорожье, двое из них также имеют судимости. Организатор распределял между участниками группы роли, обеспечивал средствами конспирации и устанавливал время и место совершения преступлений.

Фото из места задержания facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Преступники использовали информацию, внесенную в информационно-телекоммуникационную систему “Информационный портал Национальной полиции Украины”. Затем преступники осуществляли поиск граждан, которые обращались по спецлинии “102” по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днепра и других регионов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и тому подобное.

Также следствие установило, что в деле фигурировал бывший полицейский. Сведения о пострадавших и их контакты злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУ НП в Запорожской области.

Вещественные доказательства facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В ходе телефонных разговоров с пострадавшими участники преступной группы предлагали жертвам выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточные счета или номера мобильных телефонов. Преступники требовали разные суммы за якобы возвращение имущества - от 3 до 13 тыс. грн.

Когда пострадавший прибывал в определенное место, мошенники меняли условия встречи, настаивая на пересчете денег перед передачей похищенных вещей. После подтверждения информации о поступлении средств, злоумышленники выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Полученные от потерпевших деньги, мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой, - сказано в сообщении.

По данным следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков пострадавшим. В настоящее время установлено 12 лиц, пострадавших от преступной схемы.

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Во вторник, 22 июня, в Запорожье был задержан организатор и один из активных участников группы непосредственно во время совершения очередной аферы. В дальнейшем были задержаны еще 3 соучастников преступлений.

По месту жительства задержанных проведены обыски, во время которых изъяты денежные средства, мобильные терминалы, Sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве банда похищала людей и заставляла отдавать квартиры. Преступники действовали как в столице, так и в Киевской области.