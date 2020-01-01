Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Лед тронулся”: Зеленский встретится с премьером Венгрии

Комментариев: 0
В “Слуге народа” анонсировали важную встречу.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ОП

В отношениях между Киевом и Будапештом вероятен период "оттепели". Диалог между Украиной и Венгрией выходит на новый уровень, ведь вскоре президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

Читай также: Украина полностью открыла границы с ЕС и Молдовой

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии, - ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать, - сказала Верещук.

Также “слуга народа” отметила, что "на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана".

Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они (Венгрия, - ред.) не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти, - добавила она.

Читай также: Венгрия проиграла суд в деле Сороса

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с предоставлением статуса партнера альянса с расширенными возможностями. 

Поделись:
Теги: Украина. Венгрия, Орбан, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь