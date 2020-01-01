“Лед тронулся”: Зеленский встретится с премьером Венгрии

В “Слуге народа” анонсировали важную встречу.

В отношениях между Киевом и Будапештом вероятен период "оттепели". Диалог между Украиной и Венгрией выходит на новый уровень, ведь вскоре президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии, - ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать, - сказала Верещук.

Также “слуга народа” отметила, что "на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана".

Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они (Венгрия, - ред.) не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти, - добавила она.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с предоставлением статуса партнера альянса с расширенными возможностями.