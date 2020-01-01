За последние сутки к работе в Ивано-Франковской области были привлечены 1 090 человек, а также 90 единиц техники.

Премьер показал масштабы потопов в Украине: Все подробности

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Премьер показал масштабы потопов в Украине: Все подробности

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал видео потопов на Прикарпатье. Соответствующие ролики опубликованы в Телеграм.

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“В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии. Вот так выглядит территория, которая пострадала от непогоды“ - отметил премьер.

Потоп в Ивано-Франковской области

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В 15 районах области подтоплены 4 тис 596 жилых домов, 90 мостов, больше 3 тыс 100 га сельскохозяйственных полей и около 427 км автодорог. В частности, нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинского района.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 285 граждан, откачали воду из 60 жилых домов. На вертолет ГСЧС Eurocopter Н225 было загружено 2 150 кг продуктов питания для жителей Верховинского района.

Премьер показал масштабы потопов в Украине - Видео №1 0:00 / 00:17

Премьер показал масштабы потопов в Украине - Видео №2 0:00 / 01:26

Премьер показал масштабы потопов в Украине - Видео №3 0:00 / 00:15

Премьер показал масштабы потопов в Украине - Видео №4 0:00 / 06:14

Ранее сообщалось о том, что Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за потопов. Чиновники должны скоординировать работу местных властей.