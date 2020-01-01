Премьер показал масштабы потопов в Украине: Все подробности
Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал видео потопов на Прикарпатье. Соответствующие ролики опубликованы в Телеграм.
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“В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии. Вот так выглядит территория, которая пострадала от непогоды“ - отметил премьер.
Потоп в Ивано-Франковской области
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В 15 районах области подтоплены 4 тис 596 жилых домов, 90 мостов, больше 3 тыс 100 га сельскохозяйственных полей и около 427 км автодорог. В частности, нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинского района.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 285 граждан, откачали воду из 60 жилых домов. На вертолет ГСЧС Eurocopter Н225 было загружено 2 150 кг продуктов питания для жителей Верховинского района.
Ранее сообщалось о том, что Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за потопов. Чиновники должны скоординировать работу местных властей.