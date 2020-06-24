Коронавирус в Украине: Власти готовят больницы второй волны

В Украине значительно увеличилось количество тяжелобольных COVID-19. Поэтому в МОЗ приняли решение о подготовке больниц второй волны.

В Украине начата подготовка больниц второй волны для лечения тяжелобольных коронавирусом. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов в среду, 24 июня.

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Министр здравоохранения подчеркнул, что в стране значительно увеличивается количество тяжелобольных пациентов. В связи с этим необходимы больницы второй волны.

“В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья“, - обратился главный медик страны к украинцам.

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О подготовке больниц высказался также и главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Украине к приему больных COVID-19 подготовлены 25 539 коек. Из них уже заняты 4 115 мест. Наибольшее количество коек занято во Львовской, Харьковской областях, а также в столице.

Ранее сообщалось о том, что за два месяца число активных больных коронавирусом выросло на 386%.