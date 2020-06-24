В сети показали видео, как стихия рушит Буковель

Паводок размыл дороги, спровоцировал оползни, десятки домов в окрестностях ушло под воду.

Дорогу на Буковель размыло в нескольких местах t.me/chatif112

На западе Украины подсчитывают убытки от стихии. Там из-за сильных ливней произошло наводнение.

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Пожалуй, самый крупный ущерб непогода нанесла Ивано-Франковской области. В частности, серьезно пострадал известный горнолыжный курорт Буковель.

На видеороликах, которые выкладывают в сеть очевидцы, заметны масштабы разрушений. Видно, что там “поплыли” улицы, дома ушли под воду.

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Мощным потоком в нескольких местах полностью смыло дорогу. А в Татарове проезжую часть разрушила вышедшая из берегов река. Кое-где проезд оказался заблокирован из-за оползня, например, между Яремче и Микуличином.

Ивано-Франковская область пострадала больше остальных igorfris.in.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Западной Украине из-за стихии объявили красный уровень опасности. При этом предполагается, что погодные условия в ближайшее время не улучшатся.