В Желтых Водах молодой мужчина подорвал себя гранатой

В полиции предполагают случайность, но обещают выяснить все обстоятельства случившегося.

Полиция расследует смерть молодого мужчины от взрыва гранаты в Желтых Водах. Об этом информирует пресс-служба управления полиции Днепропетровской области.

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“Установлено, что 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1. Другие люди не пострадали“, - сообщили полицейские.

По информации правоохранителей, взрыв произошел в ночь на 24 июня. Мужчина получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался.

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Работники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты “Ф-1“, а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту следственными Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция обещает установить все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Напомним, в Кривом Роге произошел взрыв в салоне авто, пострадал человек. По информации полиции, взорвался электродетонатор, но в машине была еще и тротиловая шашка.