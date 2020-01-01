Известно, почему депутат от “Батькивщины” сложила мандат

Стало известно, что стало причиной решения о сложении мандата.

Уже бывший народный депутат от “Батькивщины” Ольга Белькова сложила мандат по причине получения новой должности - она возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

24 июня Ольга Белькова присоединилась к команде ООО “Оператор ГТС Украины” и стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами, - сказано в сообщении.

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Кроме того, в компании сообщили, что основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов “Северный поток - 2” и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок.

Отметим, что сама Ольга Белькова также прокомментировала свое назначение.

Мое решение сложить полномочия народного депутата и перейти в государственную стратегическую компанию является попыткой защитить крупные украинские интересы. Так, с одной стороны, это амбициозный вызов, но с другой, и для меня самое главное - это возможность реализовать в энергетическом секторе те изменения и реформы, которые были наработаны мной и коллегами в парламенте за предыдущие 5 лет, - сказала Белькова.

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Напомним, народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Ольга Белькова решила сдать свой мандат и покинуть Верховную Раду.