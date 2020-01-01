За секунду от смерти: В Яремче оползень едва не убил мать с детьми

В сети появилось видео, как земля буквально уходит из-под ног убегающих детей и матери.

На дороге недалеко от Яремче Ивано-Франковской области оползень едва не погубил мать с двумя маленькими детьми. В социальной сети Фейсбук очевидец опубликовал видео того, как женщина с малышами едва успела преодолеть опасный участок.

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Отмечается, что видео снято возле города Яремче во вторник, 23 июня.

На кадрах запечатлено, как земля проваливается в считанных сантиметрах за спиной убегающих людей. При этом слышно, как плачет и кричит испуганная девочка.

Пойми, доченька, люди вырубили сотни тысяч гектар леса ради денег. Поэтому сегодня ты вынуждена пережить эту страшную историю. И именно поэтому ты сегодня видишь наводнения, оползни, пылевые бури. И именно тебе придется решать эту проблему, когда вырастешь, ведь те, кто этот лес рубили, точно смогут купить себе новые дома, или уехать жить в другие страны, где за незаконную вырубку деревьев они бы получили тюремный срок, - написал автор опубликованного ролика.

Напомним, в сети показали видео, как стихия рушит Буковель. Паводок размыл дороги, спровоцировал оползни, десятки домов в окрестностях ушло под воду.