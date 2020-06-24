Украинцам могут закрыть въезд в Европу с 1 июля - СМИ

Дело в том, что в Украине значительно повысился уровень заболеваемости коронавирусом.

За последние два месяца в Украине значительно увеличился уровень заболеваемости коронавирусом. Соответственно, наша страна вышла за рамки Еврокомиссии для государств, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на иностранные СМИ.

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“По проекту Еврокомиссии – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению“ - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в ЕС планируют пускать жителей только тех стран, где зафиксировано менее 16 или 20 новых заражений на 100 000 населения. Новые правила ЕС должны вступить в силу с 1 июля.

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По статистике МОЗ, в Украине за последние 14 дней зафиксировано 10 723 новых случаев коронавируса. По данным Госстата, в стране насчитывается 41,8 млн населения. В соответствии с расчетами, показатель инцидентности Украины составит 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает критерии ЕС.

“В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом в Украине заразились 940 человек.