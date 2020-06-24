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Украинцам могут закрыть въезд в Европу с 1 июля - СМИ

Комментариев: 3
Дело в том, что в Украине значительно повысился уровень заболеваемости коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За последние два месяца в Украине значительно увеличился уровень заболеваемости коронавирусом. Соответственно, наша страна вышла за рамки Еврокомиссии для государств, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на иностранные СМИ. 

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“По проекту Еврокомиссии – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению“ - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в ЕС планируют пускать жителей только тех стран, где зафиксировано менее 16 или 20 новых заражений на 100 000 населения. Новые правила ЕС должны вступить в силу с 1 июля.

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По статистике МОЗ, в Украине за последние 14 дней зафиксировано 10 723 новых случаев коронавируса. По данным Госстата, в стране насчитывается 41,8 млн населения. В соответствии с расчетами, показатель инцидентности Украины составит 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает критерии ЕС. 

“В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом в Украине заразились 940 человек.

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Теги: Украина, Европа, коронавирус
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Комментариев (3)
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iviss    24.06.2020, 12:19
Оценка:  +1
iviss
Кто эти статьи пишет? Студент или школьник?
T-REX2    24.06.2020, 12:17
Оценка:  +1
T-REX2
Неxyй шастать
mtervvvga    24.06.2020, 11:58
Оценка:  -21
mtervvvga
А разве может быть по-другому?Конечно же нет!
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