В Черновцах вышедший из берегов Прут затопил рынки

В городе случилось масштабное наводнение.

В Черновцах вышедший из берегов Прут добрался до крупнейшего в городе рынка и подтопил практически все торговые точки.

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Об этом сообщает УНИАН из места событий.

Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП “Калиновский рынок“ и частного рынка “Добробут“.

Директора Калиновского рынка Игорь Маслянчук рассказал журналистам, что в ночь на среду, 24 июня, вода из протекающей неподалеку реки Прут начала стремительно выходить из берегов, заливая торговые ряды на объекте.

Сейчас Прут подтопил крайние ряды Калиновского рынка. Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары из своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

Прут вышел из берегов УНИАН

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Синоптики Черновицкого гидрометцентра сообщают, что пиковый показатель подъема воды, который может нести новую угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять шесть метров.

Сегодня дирекция рынка объявила выходной день и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

Хотя люди все равно заходят к своим объектам. Но сегодня мы официально не работаем. Обеспечиваем контроль за имуществом людей и следим за уровнем воды в реке, - сказал Маслянчук.

Напомним, в сети показали видео, как стихия рушит Буковель. Паводок размыл дороги, спровоцировал оползни, десятки домов в окрестностях ушло под воду.