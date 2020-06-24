ВНО в Украине-2020: Озвучены правила проведения

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, в каких условиях учащиеся будут сдавать тестирование 25 июня.

Виктор Ляшко разъяснил украинским выпускникам, каких правил им придется придерживаться, чтобы сдать ВНО. Также он попросил школьников соблюдать карантин накануне, не ходить на массовые мероприятия, следить за гигиеной, пользоваться антисептиком, носить средства защиты в транспорте и магазине.

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Об этом речь шла на брифинге в эту среду, 24 июня.

Санврач отметил, что сотрудники Минобразования и руководство школ готовы гарантировать безопасность во время сдачи ВНО. Так, чтобы избежать скопления, учеников будут принимать по графику.

В кабинетах одновременно сможет находиться не больше 15 человек. При этом парты расставят на расстоянии 1,2 м друг от друга. Также для школьников разработали безопасный маршрут для входа в школу.

Детям померяют температуру, спросят о самочувствии. Потом по стрелкам они смогут найти нужную аудиторию, - пояснил Виктор Ляшко.

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На входе будут проверять наличие маски. Если кто-то пришел в одноразовой, предложат новую на смену через каждые три часа.

Перед экзаменом и после окончания школьники смогут воспользоваться антисептиком. Им также напомнят о необходимости помыть с мылом руки.

Напомним, ранее мы писали о том, когда дети пойдут в школу в 2020 году.