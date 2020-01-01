Под Житомиром 3-летняя девочка чудом выжила после падения с 9 этажа

Ребенок остался жив, но получил множественные травмы.

В городе Малин Житомирской области из окна на 9 этаже выпала 3-летняя девочка. Ребенок после падения чудом выжил и сейчас находится в реанимации местной больницы.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Известно, что сейчас ребенку проведена сложная операция. Полиция выяснила, что родители ребенка оставили окно в комнате открытым окном и понадеялись на антимоскитную сетку, а та не выдержала и выпала наружу.

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На момент трагедии в комнате находился еще один ребенок. Полиция обещает проверить родителей девочки, которые оставили малолетних детей без присмотра.

Напомним, в Кременчуге девочка-подросток прыгнула с моста. Появились подробности о девочке.