В Раде пока не хотят выносить на референдум вопрос о рынке земли

Глава парламента считает, что пока не пришло время для всенародного голосования по рынку земли.

Сегодня нет глобальных вопросов, которые могли бы стать предметом всеукраинского референдума. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “UA: Українське радіо“.

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“Я думаю, что сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет“, - заявил Разумков.

По мнению спикера, вопрос доступа иностранцев к рынку земли целесообразно поднимать на референдуме, когда будут понятны все плюсы и минусы работы рынка земли.

Если мы говорим с вами о земле, я думаю, что это точно не первый вопрос, который должен рассматриваться на всеукраинском референдуме, потому что он дискуссионный сегодня. Мы приняли тот законопроект, который даст возможность провести тест – у нас будет время до 2024 года посмотреть, как будет работать, если будут найдены какие-то ошибки, их нужно будет исправить для того, чтобы, когда мы подойдем к открытому рынку, мы понимали все возможности, - отметил Разумков.

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Глава парламента подчеркнул, что ему, как председателю Верховной Рады, на референдуме интересно было бы узнать позицию людей об ответственности народных депутатов за выполнение своих обязанностей.

Мне была бы интересна позиция граждан (и я убежден, что она бы во многих вопросах совпадала с моей) о непосещении работы и о кнопкодавстве, чтобы это влекло потерю мандата, - сказал Разумков.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о референдуме. Поданный президентом законопроект внесет важные поправки в правила проведения референдумов.