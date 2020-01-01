Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП под Киевом
Под Киевом на старой Обуховской трассе произошла смертельная авария - столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Opel Astra. Оба транспортных средства оказались в кювете, но по разные стороны дороги.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, в автомобиле Opel Astra от удара была смята вся передняя часть. Водитель погиб, а пассажиру удалось выжить.
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Отмечается, что водитель легковушки на большой скорости выехал на встречную полосу. Это и привело к аварии.
Число пострадавших среди пассажиров автобуса уточняется.
Напомним, на Крещатике столкнулись сразу 5 авто. В результате аварии пострадали пять автомобилей, но люди остались целы.