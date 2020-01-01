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От потопа в Западной Украине пострадала железная дорога: Подробности

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Приостановлено движение пригородных составов №6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск.
Стихия разрушила железную дорогу в нескольких местах
Стихия разрушила железную дорогу в нескольких местах
facebook.com/vladyslav.kryklii

Стихия повредила железнодорожные пути в Ивано-Франковской области. Разрушения настолько серьезные, что дорогу чинят уже вторые сутки.

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Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отметил глава Мининфраструктуры, ж/д пути пострадали на перегонах Яремче-Микуличин, Микуличин-Ворохта.

В связи с этим временно прекратили ходить пригородные поезда № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск.

Дорожные службы и подрядчики, по словам Криклия, трудятся беспрерывно, устраняя последствия стихии. Помимо железной дороги, там же в нескольких местах ремонтируют проезжую часть, которой также досталось в непогоду.

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Больше всего от потопа пострадали дороги Н-09 и Р-24, – сообщил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах вышедший из берегов Прут затопил рынки.

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Теги: железная дорога, поезд, Криклий, Мининфраструктуры, потоп, Ивано-Франковская область
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