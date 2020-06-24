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Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос

Комментариев: 6
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО “Передовые правовые инициативы“ так считает 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержки на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии “Слуга народа“ Николай Тищенко - 22,55%.

Об этом пишут Украинские Новости. 

Июньский опрос ВОО “Передовые правовые инициативы“ демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии “Слуга народа“ Николая Тищенко – 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Н Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от “Европейской солидарности“ - 8,05%, на четвертом - самовыдвиженец Андрей Пальчевский - 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Нестор Виталий, кандидат от ВО “Батькивщина“ - 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от “Слуги народа“ будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Ранее председатель фракции “Слуги народа“ в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров. “Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом – без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры – и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии“, – отметил он.

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Комментариев (6)
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tamarakoren    24.06.2020, 14:04
Оценка:  0
tamarakoren
Если соцопросу можно верить,то ничему киевляне не научились. Что в 19-ом,голосовав за зе,,что в 20-м!
tamarakoren    24.06.2020, 13:50
Оценка:  -1
tamarakoren
Вже продано )) Єрмак Андрій Борисович запропонував залучити Віталія Кличка та частину його людей до Зе-команди в обмін на лояльність до “зеленої” влади. У свою чергу мер Києва мав погодитися на введення людей Зеленського до структур КМДА. І з огляду на останні кадрові пертурбації...
tamarakoren    24.06.2020, 13:51
Оценка:  -1
tamarakoren
..Кличко, який сам свого часу підтвердив, що у нього з Андрієм Єрмаком “робочі стосунки”, таки пішов на пропозицію лідерів партії “Слуга народу”.Зокрема, до управління Києва були делеговані кілька “людей Єрмака”: новий очільник департаменту міського благоустрою КМДА Олексій Кулеба ...
tamarakoren    24.06.2020, 13:54
Оценка:  0
tamarakoren
..та т.в.о. керівника КП “Київблагоустрій” Микола Бойко. У ЗМІ відзначалося, що обоє пішли на підвищення саме тоді, коли Кличко погодився на співпрацю з поміркованим крилом президентського оточення.Водночас без публічного оголошення політичного союзу зі “Слугами” відбулася інтеграція друзів Кличка
tamarakoren    24.06.2020, 13:55
Оценка:  -1
tamarakoren
..кандидатури узгоджувалися безпосередньо між повноважними представниками Кличка та Єрмака, а посади розподілилися за принципом “50 на 50”.
Колишній-східняк    24.06.2020, 13:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
от этой поддержки Клику только одни потери будут ...
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