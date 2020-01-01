Под Сумами полицейский организовал ограбление дома коллеги

Появились первые детали инцидента.

В городе Ахтырка Сумской области следователь местной полиции организовал кражу в доме своего коллеги.

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Об этом сообщают Факты, ссылаясь на комментарии ГБР.

Сообщается, что Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, передало в суд материалы уголовного производства, открытого в отношении трех жителей райцентра Ахтырка Сумской области по обвинению в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц, сопряженной с проникновением в жилище.

Интересно, что организатором преступления стал следователь местной полиции, а объект нападения - его коллега по отделу

Год назад следователь полиции, узнав, что его сотрудник собирается покупать автомобиль и деньги на покупку хранит дома, решился на преступление. Своими намерениями он поделился со знакомым и попросил его подыскать исполнителя задуманного. Сам же взялся за разработку плана проникновения в дом коллеги, распределив каждому роли в «спецоперации», сообщил о возможном месте нахождения сейфа в жилище, - рассказал пресс-секретарь теруправления ГБР в Полтаве Александр Билка.

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В день преступления уже бывший следователь полиции находился на работе, контролируя, чтобы жертва случайно не отлучилась домой. В это время в доме копа хозяйничали грабители. Согласно материалам следствия, один преступник стоял на шухере, а другой, перемахнув через забор, отжал окно и проник внутрь. По указке координатора преступления, он разбросал по дому вещи потерпевшего, а также, кроме денег, прихватил драгоценности и бытовую технику.

Стоимость украденного составила порядка 50 тысяч гривен. Добычу подельники разделили на троих. Обвиняемые могут провести в местах лишения свободы от 3 до 6 лет.

Напомним, в Киеве грабитель дважды ударил девушку топором и отобрал телефон. В полиции отчитались о поимке злоумышленника. Уверяют, что жизни пострадавшей сейчас ничто не угрожает.