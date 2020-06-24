В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

Транспортное средство двигалось по разливу горной реки.

В Карпатах, где затоплены сотни населенных пунктов, заметили машину для вывоза леса-кругляка. Автомобиль двигался под одному из мостов в Карпатах во время наводнения.

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Кадры обнародовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

Отмечается, что машина в прямом смысле плывет по разлившейся горной реке. Примечательно, что в момент съемки она была не загружена древесиной.

Наводнение наводнением, а лес резать надо, - саркастично написал автор видеоролика.

Кадры глубоко возмутили комментаторов. Пользователи сети пишут свои мнения о браконьерской вырубке лесов в Украинских Карпатах.

“За все нужно платить. На лесе заработали все. Резали, пилили, экспортировали и уср*лись. Теперь природа бьет по насильниках", "С ума сойти! Люди, вы сдурели там или что? Вам же самим там жить", "Тю, тоже мне проблема - вот дальнобойщики, это да! Это "заср*нцы", "Лес сам себя не спилит", "Арахамии срочно нужна корабельная сосна" - пишут комментаторы под видео.

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Напомним, паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель. Горные потоки и оползни прервали сообщение по дороге возле Микулинича в Карпатах, людей просят воздержаться от поездок.