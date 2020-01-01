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Херсонводоканал принял в штат пса Рекса

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Директор предприятия рассказал о новом работнике коммунальной службы.
Херсонводоканал принял в штат пса Рекса
© Михаил Чемерис / Фейсбук
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Херсонводоканал принял в штат пса Рекса
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Херсонский водоканал официально взял на работу пса по кличке Рекс, которого работники заведения подобрали несколько месяцев назад. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор предприятия Михаил Чемерис.

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По словам чиновника, пес остался без хозяев, поэтому работники водоканала его и приютили.

"Ему у нас комфортно. Он зачислен в штат, имеет паспорт, постоянно осматривается ветеринаром, имеет свой вольер и уже дает знать о приближении незнакомых", - Чемерис.

Какую именно должность занимает пес в Херсонводоканале и на какой оклад принят, чиновник не сообщил.

Напомним, в МАУ будет проведено служебное расследование по факту гибели 38 щенков,  которые перевозились рейсом Киев-Торонто. Причину смерти животных установит канадская ветеринарная служба.

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Теги: собака, Херсон, водоканал
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