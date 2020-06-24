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В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами

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Денис Шмыгаль посетил Ивано-Франковскую область
Денис Шмыгаль посетил Ивано-Франковскую область
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В Ивано-Франковской области продолжаются масштабные наводнения. Стихия в городе Галич добралась до местной больницы и затопила ее.

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Об этом сообщил в своем Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, который в среду, 24 июня, в зоне стихийного бедствия проинспектировали равнинную часть.

Известно, что в затопленной больнице находятся пациенты с коронавирусом.

Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения, - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, в Черновцах вышедший из берегов Прут затопил рынки. В городе случилось масштабное наводнение.

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Теги: наводнение, больница, коронавирус
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Комментариев (1)
МонШер    24.06.2020, 15:16
Оценка:  +1
МонШер
В сове время вице-премьер В.Дурдинец, как председатель госкомиссии по наводнению, докладывал Л.Кучме, что Медведчук крышует вандало-лесорубов. Можно с Кучмы, Медведчука и нижестоящей братии теперь взыскать ущерб?
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