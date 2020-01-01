Кернес и депутаты Харькова нарушили карантин: Делом занялась полиция

Правоохранители выясняют, почему сессия харьковского горсовета прошла с нарушением масочного режима.

На очередной сессии Харьковского горсовета, которая состоялась в среду, 24 июня, часть депутатов находились без маски. Возмущенный этим один из депутатов написал на коллег заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читай также: Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

“По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции“, - говорится в сообщении.

Как видно на кадрах видео-трансляции из сессионного зала, среди нарушителей карантина оказался и харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он вел заседание без маски.

Напомним, на прошлой неделе суд оштрафовал Ермака, Ляшко и других чиновников за визит в кафе. Вся свита президента получила штрафы. Они должны будут заплатить по 17 тысяч гривен.