Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кернес и депутаты Харькова нарушили карантин: Делом занялась полиция

Комментариев: 0
Правоохранители выясняют, почему сессия харьковского горсовета прошла с нарушением масочного режима.
Кернес и депутаты Харькова нарушили карантин: Делом занялась полиция
кадр из видео

На очередной сессии Харьковского горсовета, которая состоялась в среду, 24 июня, часть депутатов находились без маски. Возмущенный этим один из депутатов написал на коллег заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читай также: Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

“По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции“, - говорится в сообщении.

Как видно на кадрах видео-трансляции из сессионного зала, среди нарушителей карантина оказался и харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он вел заседание без маски.

Напомним, на прошлой неделе суд оштрафовал Ермака, Ляшко и других чиновников за визит в кафе. Вся свита президента получила штрафы. Они должны будут заплатить по 17 тысяч гривен.

Поделись:
Теги: Харьков, горсовет, Кернес, маски, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь