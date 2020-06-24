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Чиновники Министерства культуры украли 17 млн из бюджета – СБУ

Комментариев: 3
Руководство одного из учреждений, подчиненных Минкульту, купили по завышенной цене ненужное здание, а деньги присвоили.
СБУ разоблачила чиновников-коррупционеров
СБУ разоблачила чиновников-коррупционеров
СБУ/Фейсбук

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных средств чиновниками историко-этнографического заповедника, который находится в подчинении Министерства культуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор учреждения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине.

Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его более чем за 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили, - рассказали в СБУ.

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Сейчас всем трем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, чиновники одесской мэрии за бюджетные деньги купили электронные учебники для школьников. Но эти же учебники и без того находились в открытом доступе.

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Теги: СБУ, Минкульт, заповедник, чиновники, коррупция
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Комментариев (3)
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МонШер    24.06.2020, 15:23
Оценка:  0
МонШер
Хорошо, что дело завели. Плохо, что приговора по делу не будет. А если и будет , то без конфискации ( что тоже плохо). А если и с конфискацией- то окажется, что конфисковать нечего- деньги потеряли( проели, прпили, про...,.а имущества у них никакого нет). Госинтерес побоку - все спешат нажраться.
Дятєл    24.06.2020, 15:19
Оценка:  -1
Дятєл
Не может бЬІть! МьІ побороли корупцию на вьІсшем уровне и вот опять!
МонШер    24.06.2020, 15:24
Оценка:  -1
МонШер
Так это же было до Вас!!!! А Вы что тогда делали( до Вас)? Боролись или способствовали?
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