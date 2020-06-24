Чиновники Министерства культуры украли 17 млн из бюджета – СБУ

Руководство одного из учреждений, подчиненных Минкульту, купили по завышенной цене ненужное здание, а деньги присвоили.

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных средств чиновниками историко-этнографического заповедника, который находится в подчинении Министерства культуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор учреждения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине.

Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его более чем за 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили, - рассказали в СБУ.

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Сейчас всем трем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, чиновники одесской мэрии за бюджетные деньги купили электронные учебники для школьников. Но эти же учебники и без того находились в открытом доступе.