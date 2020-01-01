Саакашвили о Богдане: Мне нравится его напористость и настырность

Саакашвили рассказал, что ему нравится в Богдане.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан хотел сделать что-то хорошее, но его методы не всегда были хорошими.

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Об этом Саакашвили рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Между тем, Саакашвили отметил, что ему нравится “напористость и настырность Богдана”. Также он добавил, что не знает, есть ли у Богдана какое-то политическое будущее.

История нас много раз удивляла, но, думаю, у всех людей есть какой-то шанс и какое-то окно. И иногда их надо использовать так, как будто это последний раз, как будто второго захода не будет. Эти ребята моложе нас, они думают, что у них все впереди, я им всем желаю успехов, - сказал Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили сказал, что в случае, если бы Порошенко победил на президентских выборах 2019 года, это было бы началом путинизации Украины.