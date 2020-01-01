Залез на рекламный щит и облился бензином: Тернополянин хотел себя сжечь

Появилось видео из места событий.

В Тернополе мужчина забрался на рекламный щит в оживленном месте, облил себя бензином, привязался к флагштоку. и пытался осуществить самосожжение.

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Об этом пишет издание Файне місто.

Неравнодушные люди вызвали на место событий полицию. Вместе с правоохранителями на месте ЧП был и прокурор Тернопольской области Петр Бойко. Он поднялся к мужчине и уговорил его спуститься на землю.

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Позже прокурор прокомментировал инцидент изданию. Он рассказал, что мужчина - пострадавший в одном из уголовных производств. Он - фермер из Хмельницкой области. Его бизнес напрямую связан с аграрной отраслью и землей. Дело расследуется достаточно долго, хотя события происходили в 2014 году. В Тернополь уголовное производство передали в начале 2020 года.

Напомним, в Одессе мать двоих детей выпала из окна многоэтажки. Женщина выпала из окна 6-этажа.