На Прикарпатье смыло мост, который строили 7 лет после прошлого наводнения

Стихия в регионе продолжает бушевать.

Неподалеку города Калуш Ивано-Франковской области вышедшая из берегов река Лимница разрушила мост. В прошлый раз это сооружение было уничтожено наводнением 2008 года.

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Об этом пишет издание Kurs.

Отмечается, что пешеходный мост возле Калуша не выдержал напора воды и частично рухнул. Интересно, что наводнения 2008 года также разрушило этот мост. Его лет.

Местные постят фото Facebook/Чорний Список Калуша

Мост разрушила стихия Facebook/Чорний Список Калуша

В октябре 2015 года пешеходный мост торжественное открыли. Во время церемонии мост освятили священники. Но даже этого не уберегло его повторного разрушения.

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Фото разрушенного сооружения опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса. Транспортное средство двигалось по разливу горной реки.