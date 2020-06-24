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На Прикарпатье смыло мост, который строили 7 лет после прошлого наводнения

Комментариев: 1
Стихия в регионе продолжает бушевать.
Мост восстанавливали 7 лет
Мост восстанавливали 7 лет
Facebook/Чорний Список Калуша

Неподалеку города Калуш Ивано-Франковской области вышедшая из берегов  река Лимница разрушила мост. В прошлый раз это сооружение было уничтожено наводнением 2008 года.

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Об этом пишет издание Kurs.

Отмечается, что пешеходный мост возле Калуша не выдержал напора воды и частично рухнул. Интересно, что наводнения 2008 года также разрушило этот мост. Его  лет.

Местные постят фото
Местные постят фото
Facebook/Чорний Список Калуша

Мост разрушила стихия
Мост разрушила стихия
Facebook/Чорний Список Калуша

В октябре 2015 года пешеходный мост торжественное открыли. Во время церемонии мост освятили священники. Но даже этого не уберегло его повторного разрушения.

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Фото разрушенного сооружения опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса. Транспортное средство двигалось по разливу горной реки.

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Теги: мост, наводнение, Прикарпатье
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Комментариев (1)
T-REX2    24.06.2020, 16:48
Оценка:  -1
T-REX2
Да пускай всё Прикарпатье смоет к xyям вонючим
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