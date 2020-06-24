На Прикарпатье смыло мост, который строили 7 лет после прошлого наводнения
Неподалеку города Калуш Ивано-Франковской области вышедшая из берегов река Лимница разрушила мост. В прошлый раз это сооружение было уничтожено наводнением 2008 года.
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Об этом пишет издание Kurs.
Отмечается, что пешеходный мост возле Калуша не выдержал напора воды и частично рухнул. Интересно, что наводнения 2008 года также разрушило этот мост. Его лет.
В октябре 2015 года пешеходный мост торжественное открыли. Во время церемонии мост освятили священники. Но даже этого не уберегло его повторного разрушения.
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Фото разрушенного сооружения опубликовали в социальных сетях.
Напомним, в Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса. Транспортное средство двигалось по разливу горной реки.