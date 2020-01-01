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Стихия на Западной Украине разрушила не так давно отремонтированный мост

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Потоком снесло инфраструктурное сооружение в районе притока Днестра Ломницы.
В 2015 году мост торжественно открыли после ремонта
В 2015 году мост торжественно открыли после ремонта
facebook.com/blackkalush/

В 2008 году, когда на Прикарпатье так же, как и сейчас, бушевала непогода, пострадал местный мост. Во время недавних ливней то же сооружение рухнуло, не выдержав стихии.

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Об этом сообщает “Курс”.

Мост соединял микрорайон Калуша “Хотин” с селом Подмихайлье. Его сравнительно недавно восстановили – в 2015 году.

Когда мост был разрушен, местные жители добирались в Калуш в объезд, к примеру, через Добровляны.

К слову, перед тем, до 2008 года на месте современной магистрали было подвесное канатное сооружение. Оно сохранлось там еще с 70-х годов прошлого столетия.

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Несколько раз ветхую постройку укрепляли, в итоге перестроили часть. Но стихия в 2008 году полностью разрушила его.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карпатах оползень уничтожил горное озеро.

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Теги: потоп, мост, Западная Украина, разрушение, наводнение, Калуш
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