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Парадоксы стихии: Из-за потопа город Яремче остался без воды

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Оползень, вызванный ливнями и поднятием рек, разрушил главную водопроводную магистраль города.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Павел Кащук / Facebook

В городе Яремче Ивано-Франковской области вызванный наводнением обвал дороги привел к разрушению главного водопровода, в результате чего город остался без водоснабжения. Об этом информирует официальная Facebook-страница водоканала Яремче.

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“В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет подана ​​на город до 13.00 часов 24.06.2020 года“, - сообщили в городском водоканале.

Коммунальщики отмечают, что после прекращения подачи воды ее поставки не возобновятся до тех пор, пока не будет окончательно ликвидирована авария на главной магистрали.

Напомним, в Яремче оползень едва не убил мать с детьми. В сети появилось видео, как земля буквально уходит из-под ног убегающих детей и матери.

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Теги: Яремче, Ивано-Франковская область, оползень, водоканал, наводнение
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