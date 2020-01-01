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Опубликовано видео, как ВСУ ликвидировали позиции боевиков

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Армейцы на Донбассе запечатлели, как нанесли удар по противникам в зоне боевых действий.
Бойцы пояснили, что это был ответный удар
Бойцы пояснили, что это был ответный удар
скрин видео с канала Боевая группа К-2 54 ОМБр в Youtube

Украинским воинам удалось уничтожить пространство минометного подразделения оппонентов. Этот момент они засняли на видео и поделились роликом на канале Боевая группа К-2 54 ОМБр в Youtube.

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Из видео становится понятно, что пострадала минометная позиция сепаратистов, а также жилая постройка.

Как пояснили наши военные, они открыли огонь после того, как боевики нарушили режим тишины. Так, оппоненты стреляли по позициям украинских бойцов и в сторону гражданских объектов.

В итоге защитники ООС решили устранить противников и их оружие.

Разведчики установили точную локацию врага и его огневых средств, после чего  был нанесен ответный удар, - прокомментировали авторы видео.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили огневую точку боевиков из квадрокоптера.

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Теги: ООС, сепаратисты, Донбасс, видео, стрельба, бойцы
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