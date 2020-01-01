В Гослесагентстве назвали главную причину паводка: Это не вырубки леса

Чиновники считают, что вырубка лесов практически никак не сказалась на причинах наводнения.

Причиной текущего наводнения в Карпатах стали рекордные осадки, а не вырубка леса. Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует пресс-служба ведомства.

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“Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм“, - отметил Заблоцкий.

По его словам, в последние годы вырубки леса ведутся во все меньших масштабах.

За 5 месяцев текущего года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Закарпатье на 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области на 75,7 тыс. кубометров, - заявил Заблоцкий.

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В Гослесагентстве отмечают, что эксперты других ведомств тоже согласны с этим мнением. Так, по данным Института экологии Карпат, Института горного лесничества и Львовского национального лесотехнического университета, основными причинами паводков на Западной Украине стали в первую очередь особенности речной сетки в Крапатах, их паводковый режим, а также чрезмерные осадки.

Напомним, Аресен Аваков заявил, что на Прикарпатье выпало 70% месячной нормы осадков. Глава МВД оценил ущерб от затоплений в Западной Украине, побывав на месте.