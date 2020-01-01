Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавируса нет: Срок самоизоляции Зеленского заканчивается

Комментариев: 0
На этой неделе президент выходит из самоизоляции, на которую он отправился из-за заразившейся супруги.
Срок изоляции Зеленского на исходе
Срок изоляции Зеленского на исходе
facebook.com/president.gov.ua

Все тесты президента Владимира Зеленского на наличие коронавирусной инфекции оказались отрицательными. Об этом сообщает “Радіо Свобода“ со ссылкой на Офис Президента.

Читай также: Болгарский премьер нарушил карантин, его оштрафуют

Отмечается, что глава государства намерен выйти из режима самоизоляции уже в пятницу, 26 июня.

Напомним, 12 июня пресс-служба президента сообщила, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Через несколько дней ее пришлось госпитализировать.

Читай также: “Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов

На фоне этих новостей сам Владимир Зеленский отправился на самоизоляцию. Правда, полного соблюдения карантинного режима у президента так и не получилось. Например, сегодня, 24 июня, Зеленский вышел из Офиса, чтобы лично пообщаться с протестующими под его окнами шахтерами.

Напомним, Кернес и депутаты Харькова нарушили карантин. Правоохранители выясняют, почему сессия харьковского горсовета прошла с нарушением масочного режима.

Поделись:
Теги: коронавирус, карантин, Зеленский, самоизоляция, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь