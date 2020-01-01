Коронавируса нет: Срок самоизоляции Зеленского заканчивается

На этой неделе президент выходит из самоизоляции, на которую он отправился из-за заразившейся супруги.

Все тесты президента Владимира Зеленского на наличие коронавирусной инфекции оказались отрицательными. Об этом сообщает “Радіо Свобода“ со ссылкой на Офис Президента.

Читай также: Болгарский премьер нарушил карантин, его оштрафуют

Отмечается, что глава государства намерен выйти из режима самоизоляции уже в пятницу, 26 июня.

Напомним, 12 июня пресс-служба президента сообщила, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Через несколько дней ее пришлось госпитализировать.

Читай также: “Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов

На фоне этих новостей сам Владимир Зеленский отправился на самоизоляцию. Правда, полного соблюдения карантинного режима у президента так и не получилось. Например, сегодня, 24 июня, Зеленский вышел из Офиса, чтобы лично пообщаться с протестующими под его окнами шахтерами.

Напомним, Кернес и депутаты Харькова нарушили карантин. Правоохранители выясняют, почему сессия харьковского горсовета прошла с нарушением масочного режима.