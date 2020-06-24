Группа кавказцев незаконно добывала гранит под Житомиром – СБУ

В преступной сделке было задействовано одно из государственных предприятий.

Служба безопасности Украины пресекла незаконную добычу гранита в Житомирской области. Задокументированный размер ущерба составил более 70 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В ходе досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что организовала нелегальную добычу группа граждан из одной из стран Закавказья, которые на протяжении последних лет проживают в Украине. Сейчас проверяется законность их пребывания в нашей стране.

Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита оказалось предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации.

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Технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на “своих“ брокеров несколько ФЛП. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.

По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 млн гривен, в то время как по документам - на 14 млн.

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Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы с доказательствами проведения сделки. Также на выезде с одного из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита.

Сейчас правоохранители устанавливают полный размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых и неуплаты в государственный бюджет обязательных платежей. Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила чиновников Министерства культуры, которые украли 17 млн из бюджета. Чиновники одного из учреждений, подчиненных Минкульту, купили по завышенной цене ненужное здание, а деньги присвоили.