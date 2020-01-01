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Минюст назвал самые популярные детские имена

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В число наиболее популярных женских имен наряду с традиционными в этом году вошло имя Луна.
София и Артем лидируют среди остальных предпочтений родителей
София и Артем лидируют среди остальных предпочтений родителей
скриншот видео
 
Украинцы в 2020 году чаще всего давали новорожденным детям имена Артем и София. Об этом в среду, 24 июня, сообщило министерство юстиции.
 
Далее по популярности идут мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.
 
Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.
 
Как сообщалось, в Индии новорожденную девочку назвали Корона в честь коронавируса. Необычное имя получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш. Ее родители решили, что имя Корона станет символом единства людей в борьбе с COVID-19.
 
 
В интервью местному изданию отец сообщил, что всегда хотел назвать своего сына в честь технологической компании, но долго не мог определиться.

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Теги: дети, Имена, Минюст, рождаемость
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Источник: korrespondent.net

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