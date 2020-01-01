Минюст назвал самые популярные детские имена

В число наиболее популярных женских имен наряду с традиционными в этом году вошло имя Луна.

Украинцы в 2020 году чаще всего давали новорожденным детям имена Артем и София. Об этом в среду, 24 июня, сообщило министерство юстиции.

Далее по популярности идут мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Как сообщалось, в Индии новорожденную девочку назвали Корона в честь коронавируса. Необычное имя получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш. Ее родители решили, что имя Корона станет символом единства людей в борьбе с COVID-19.

В интервью местному изданию отец сообщил, что всегда хотел назвать своего сына в честь технологической компании, но долго не мог определиться.

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