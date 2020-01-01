Максимальная сумма пособия по безработице увеличится

В связи с увеличением прожиточного минимума возрастет и размер выплат безработным украинцам.

В Украине 1 июля будет повышен прожиточный минимум, в связи с чем возрастет и размер максимальной помощи по безработице. Такие нормы содержатся в законе о госбюджете Украины на 2020 год, сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости в среду, 24 июня.

На данный момент прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Таким образом те, кто получает максимальное пособие по безработице (8408 грн), с 1 июля будут получать 8788 грн в месяц.

Как поясняют в центре занятости, размер пособия по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

Тем не менее, минимальная помощь по безработице останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Киевский городской центр занятости сообщает, что на 23 июня пособие по безработице в столице получали свыше 20 тысяч безработных, среди них минимальное, в размере 1000 гривен - 3400 безработных, а максимальное пособие по безработице - более 5900 человек (30% всех безработных).

Ранее СМИ сообщали, что количество безработных в Украине превысило полмиллиона человек. Число безработных по состоянию на начало июня выросло на 76% по сравнению с июнем 2019 года. Количество вакансий за время карантина упало вдвое.

Также безработным украинцам выплатили более миллиарда пособий. Более 130 тысяч получают выплаты по частичной безработице. Более 100 тысяч потерявших работу уже трудоустроили, утверждает министр.

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