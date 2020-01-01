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Очередь на границе с Венгрией достигла километра

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Пограничники пропускают только имеющих официальное подтверждение наличия работы в Европе и сопроводительного пакета документов.
Помимо Венгрии, водители через Закарпатье выезжают на заработки в Чехию, Польшу, Италию
Помимо Венгрии, водители через Закарпатье выезжают на заработки в Чехию, Польшу, Италию
dpsu.gov.ua
 
Длина очереди автомобилей, ожидающих пропуск из Украины в Венгрию на контрольно-пропускном пункте Тиса достигла километра. Об этом в среду, 24 июня, сообщил телеканала 112-Украина. 
 
 
Скопление автомобилей вызвано открытием границы с венгерской стороны, которым воспользовались желающие уехать на заработки. 
 
Но пропускают только имеющих официальное подтверждение наличия работы в Европе и сопроводительного пакета документов.
 
Водители через Тису кроме Венгрии едут в Чехию, Польшу, Италию. Ожидание длится четыре-пять часов, очередь двигается медленно, говорится в телесюжете.
 
Напомним, 29 мая Венгрия перенесла планируемое открытие границы с Украиной без указания сроков. Между тем украинская сторона открыла границу с Венгрией в пунктах пропуска Лужанка, Вилок, Звонково и Косино.

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Теги: Венгрия, граница, заробитчане, карантин, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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