Очередь на границе с Венгрией достигла километра

Пограничники пропускают только имеющих официальное подтверждение наличия работы в Европе и сопроводительного пакета документов.

Помимо Венгрии, водители через Закарпатье выезжают на заработки в Чехию, Польшу, Италию dpsu.gov.ua

Длина очереди автомобилей, ожидающих пропуск из Украины в Венгрию на контрольно-пропускном пункте Тиса достигла километра. Об этом в среду, 24 июня, сообщил телеканала 112-Украина.

Скопление автомобилей вызвано открытием границы с венгерской стороны, которым воспользовались желающие уехать на заработки.

Но пропускают только имеющих официальное подтверждение наличия работы в Европе и сопроводительного пакета документов.

Водители через Тису кроме Венгрии едут в Чехию, Польшу, Италию. Ожидание длится четыре-пять часов, очередь двигается медленно, говорится в телесюжете.

Напомним, 29 мая Венгрия перенесла планируемое открытие границы с Украиной без указания сроков. Между тем украинская сторона открыла границу с Венгрией в пунктах пропуска Лужанка, Вилок, Звонково и Косино.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet