Непогода, парад в Москве и джекпот: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 24 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как американец сорвал джекпот второй раз за три года, а участница Pussy Riot снялась голой в знак протеста.
В Москве состоялся парад Победы, а на Прикарпатье подразделения спасателей осуществляют эвакуацию людей.
Испанские пенсионерки на карантине за три месяца связали 50-метровый радужный флаг.
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