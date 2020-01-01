Непогода, парад в Москве и джекпот: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 24 июня 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как американец сорвал джекпот второй раз за три года, а участница Pussy Riot снялась голой в знак протеста.

В Москве состоялся парад Победы, а на Прикарпатье подразделения спасателей осуществляют эвакуацию людей.

Испанские пенсионерки на карантине за три месяца связали 50-метровый радужный флаг.

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