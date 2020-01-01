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Непогода, парад в Москве и джекпот: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 24 июня 2020 года.
Участница Pussy Riot снялась голой в знак протеста
Участница Pussy Riot снялась голой в знак протеста
instagram.com/nadyariot
Cмотрите фотогалерею Непогода, парад в Москве и джекпот: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как американец сорвал джекпот второй раз за три года, а участница Pussy Riot снялась голой в знак протеста.
 
В Москве состоялся парад Победы, а на Прикарпатье подразделения спасателей осуществляют эвакуацию людей.
 
Испанские пенсионерки на карантине за три месяца связали 50-метровый радужный флаг.
 
 

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Теги: Москва, фото, парад, ЛГБТ, лотерея, непогода, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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